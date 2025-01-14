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Сегодня, 05:37

Хачанов в трех сетах обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Australian Open обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем матча Габриэль Диалло (Канада) — Люка Нарди (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 19) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:3

3
Australian Open
Адриан Маннарино
Карен Хачанов
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