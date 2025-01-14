Хачанов в трех сетах обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open

Сегодня, 05:37
Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Australian Open обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Хачанов встретится с победителем матча Габриэль Диалло (Канада) — Люка Нарди (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 19) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:3