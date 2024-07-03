Хачанов на отказе Карацева в пятом сете вышел во второй круг Уимблдона

Сегодня, 18:37
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Аслана Карацева в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (13:11), 2:0. Карацев отказался от продолжения игры в пятом сете.
Почему именно россиянин досрочно закончил встречу — не сообщается.
Во втором круге Карацев сыграет с Кантеном Алис (Франция, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 21) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (13:11), 2:0 отказ 2-го игрока