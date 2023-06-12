Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:09

Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку после своего выступления на «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале он проиграл Новаку Джоковичу (6:4, 6:7 (0:7), 4:6, 4:6). Россиянин гарантировал себе возвращение в топ-10.

«Назад в топ-10 мира. Спасибо всем за поддержку и веру в эти годы! Многое значит для меня! Продолжаем работать», — написал в соцсетях теннисист.

В финале Открытого чемпионата Франции Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5) и стал победителем турнира.

Теннис
Карен Хачанов
0
Читайте также
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев считает, что Кудерметова и Самсонова сыграли ниже своих возможностей на «Ролан Гаррос»