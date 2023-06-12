Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку после своего выступления на «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале он проиграл Новаку Джоковичу (6:4, 6:7 (0:7), 4:6, 4:6). Россиянин гарантировал себе возвращение в топ-10.

«Назад в топ-10 мира. Спасибо всем за поддержку и веру в эти годы! Многое значит для меня! Продолжаем работать», — написал в соцсетях теннисист.

В финале Открытого чемпионата Франции Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5) и стал победителем турнира.