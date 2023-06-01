Хачанов: «Коккинакис — всегда неудобный соперник, на каждом турнире он как темная лошадка»

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Франции с австралийцем Танаси Коккинакисом.

«Танаси Коккинакис — очень классный игрок, мы с ним одногодки. Я помню, когда он раньше всех зашел в топ-100 ATP. Это было в 2015 году. Долгое время его мучили травмы, не знаю, физические или психологические, но с прошлого года он окончательно вернулся в тур и играет на хорошем уровне. И Коккинакис — всегда неудобный соперник, на каждом турнире он как темная лошадка. Танаси может победить неожиданно многих топовых игроков. У Танаси хорошая подача, хороший удар справа, агрессивная игра. Но надо смотреть, какое у него будет физическое состояние после матча со Стэном. Я со своей стороны готовлюсь к игре и постараюсь показать хороший уровень тенниса, быть сфокусированным. Поэтому посмотрим, к чему это приведет», — цитирует Хачанова RT.

Во втором круге «Ролан Гаррос» россиянин одержал победу над представителем Молдавии Раду Алботом.

Матч между Хачановым и Коккинакисом пройдет в пятницу, 2 июня.