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Сегодня, 16:56

Хачанов — о победе над Сонего: «После первых полутора сетов думал: «Что я вообще здесь делаю?»

Мария Гусева
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Сонего (1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«После первых полутора сетов я думал: «Что я вообще здесь делаю?» Он точно пробивал во все места, — сказал Хачанов в интервью на корте. - Я вроде хорошо начал, но не знал, что мне делать. Оставалось только бороться, искать способ победить. И мне это удалось. Третий сет был ключевым. Да, я очень рад. Я хорошо готов физически и психологически. На обычных турнирах, проиграв полтора сета, ты уже почти идешь в раздевалку. А здесь ты знаешь, что сопернику еще нужно выиграть три сета. А это непросто. Поэтому я больше уверен в себе».

За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции-2023 Хачанов поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан Пабло Варильяс (Перу).

Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
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