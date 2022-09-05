Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу испанцем Пабло Каррьеньо-Бустой в четвертом круге US Open (4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3).

«С Пабло у нас всегда получаются невероятно тяжелые матчи. Я готовился физически, чтобы быть готовым ко всему матчу, чтобы сыграть как можно лучше. С первого гейма я начал чувствовать себя все лучше и лучше и, конечно, увереннее. Предыдущие три матча против Пабло я выиграл, что придало мне уверенности с самого начала. Я думаю, что сейчас Пабло играет в один из своих лучших теннисов, он выиграл Мастерс в Монреале. Это тяжелая битва... Я действительно рад победе», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Ник Кирьос (Австралия).