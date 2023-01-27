Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:02

Хачанов рассказал, будет ли смотреть финал Australian Open

Виктория Кравченко
Карен Хачанов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, планирует ли смотреть финальный матч Australian Open. 27 января россиянин проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 в полуфинале турнира.

«Нет, если я буду в том же временном поясе, то побуду с семьей. Я не видел родных пять недель. А может, и посмотрю финал, почему нет? Я люблю этот вид спорта. Но, может, сначала посмотрю полуфинал, кто выиграет, Новак или Пол, а потом — какой подход изберет этот парень. Мне будет интересно посмотреть на это», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

В финале Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США). Финальный матч состоится 29 января.

Карен Хачанов
Стефанос Циципас
0
Читайте также
«Не могу представить, что российский футбол окажется в АФК». Интервью Станислава Черчесова
В Норвегии раскритиковали отстранение всех российских спортсменов
В Кремле указали на следование законам при помиловании экс-осужденных за участие в СВО
В Кремле отреагировали на изменение миграционных норм в Казахстане
Новые регионы России перейдут на московское время
Суд приговорил бывшего схимонаха Сергия к 5,5 года лишения свободы
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Хачанов в полуфинале, Рублев в топ-8, ранний вылет Медведева и Надаля
Циципас поделился мнением о возможности возглавить рейтинг ATP
Веснина заявила, что выступление Рублева и Хачанова на Australian Open можно оценить на пятерку
Веснина: «Хачанов заметно прибавил в игре. Полуфинал — это великолепный результат!»
Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций
Русские девушки произвели фурор в Австралии. В юниорском финале — сразу две «нейтральные теннисистки»
Хачанов на Australian Open заработал 25 миллионов рублей после вычета налогов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Циципас поделился мнением о возможности возглавить рейтинг ATP