Хачанов рассказал, будет ли смотреть финал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, планирует ли смотреть финальный матч Australian Open. 27 января россиянин проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 в полуфинале турнира.

«Нет, если я буду в том же временном поясе, то побуду с семьей. Я не видел родных пять недель. А может, и посмотрю финал, почему нет? Я люблю этот вид спорта. Но, может, сначала посмотрю полуфинал, кто выиграет, Новак или Пол, а потом — какой подход изберет этот парень. Мне будет интересно посмотреть на это», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

В финале Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США). Финальный матч состоится 29 января.