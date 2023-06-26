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«Большой шлем»

Сегодня, 08:45

Хачанов рассказал, что у него прибавилось много армянских болельщиков после Australian Open-2023

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Вице-чемпион Олимпиады-2022 Карен Хачанов в интервью «СЭ» рассказал о моменте, когда он получал больше всего поддержки от своих подписчиков в социальных сетях.

«Всегда получаешь больше поддержки после побед, после хороших выступлений на «Шлемах», — пояснил «СЭ» 27-летний теннисист. — Это банально и своего рода закономерно. Могу сказать, что у меня прибавилось много армянских болельщиков после Australian Open-2023. Мне это очень приятно».

На турнире в Мельбурне Карен несколько раз написал на камере «Арцах, держись!», поддержав жителей непризнанной республики, население которой составляют преимущественно армяне.

Полностью интервью Карена Хачанова читайте на сайте «СЭ».

Теннис
Карен Хачанов
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