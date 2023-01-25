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Сегодня, 08:24

Хачанов: «Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду полуфинала Australian Open»

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих ощущениях после победного четвертьфинального матча на Australian Open-2023.

«Мне кажется, я заново изобрел себя. Я бы сказал, что всегда верю в себя, но бывают взлеты и падения. Когда у тебя такие отличные результаты, это показывает тебе, на что ты способен. Тогда ты начинаешь верить в себя все больше и больше. Думаю, эта уверенность стала гораздо сильнее после US Open. Я добрался здесь до полуфинала, поэтому надеюсь продолжать расти как личность и спортсмен.

Также он поделился ожиданиями от полуфинала турнира.

«Честно говоря, я чувствую себя хорошо. Я очень доволен своим уровнем, тем, как я соревнуюсь, и с нетерпением жду полуфинала здесь, в Австралии, который станет для меня первым в этом турнире», — приводит Tennis World слова Хачанова.

В полуфинале открытого чемпионата Австралии россиянин встретится с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет в пятницу, 27 января, и начнется в 6.30 по московскому времени.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/127428/karen-khachanov-warns-stefanos-tsitsipas-i-m-confident-and-happy-about-my-level/
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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