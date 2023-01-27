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«Большой шлем»

Сегодня, 10:06

Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале Australian Open уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. На счету 26-летнего россиянина 10 эйсов, ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. У 24-летнего грека 18 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале Циципас встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Карен Хачанов (Россия, 18) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

Australian Open
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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