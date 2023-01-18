Хачанов в четырех сетах обыграл Каблера и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Джейсона Каблера из Австралии во втором круге Australian Open-2023. Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 53 минуты. 20-я ракетка мира Хачанов 15 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 84-й ракетки мира Каблера — 14 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. В третьем круге турнира «Большого шлема» Хачанов сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51?520?000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Карен Хачанов (Россия, 18) — Джейсон Каблер (Австралия, WC) — 6:4, 5:7, 6:4, 6:2