Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд.

4 июня в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 11-я ракетка мира обыграл итальянца Лоренцо Сонего (1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1).

Ранее Хачанов доходил до 1/2 финала на US Open-2022 и полуфинала Australian Open-2023. В целом он сыграет на этой стадии пятый раз в карьере, на «Ролан Гаррос» — это его второй четвертьфинал.

За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции-2023 Хачанов поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Хуан Пабло Варильяс (Перу).