Эрика Андреева уступила Хаддад Майе во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Эрика Андреева во втором круге Australian Open уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе со счетом 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 20-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В третьем круге турнира Хаддад Майя встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15) — Эрика Андреева (Россия) — 6:2, 6:3