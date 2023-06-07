Хаддад Майя обыграла Жабер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер (3:6, 7:6 (7:5), 6:1) в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос».

Продолжительность встречи составила 2 часа и 31 минуту. 27-летняя бразильянка выполнила четыре подачи навылет при трех двойных ошибках. На счету 28-летней Жабер — 8 подач навылет и четыре двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Париже Хаддад Майя сыграет с победительницей 1/4 финала Ига Свентек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 6).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — Онс Жабер (Тунис, 7) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1