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Сегодня, 10:25

Хаддад-Майя похвалила игру Корнеевой после матча второго круга Australian Open

Виктория Кравченко
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала победу над 16-летней россиянкой Алиной Корнеевой в матче второго круга Australian Open — 6:1, 6:2.

«Корнеева — отличная теннисистка. Она молода и уже очень хорошо подает. Она отлично себя показала. Я немного следила за Алиной. Ее ждет большое будущее, я желаю ей всего наилучшего. Это был действительно тяжелый матч», — сказала Хаддад-Майя после матча.

В третьем круге турнира бразильянка встретится с российской теннисисткой Марией Тимофеевой.

Australian Open
Алина Корнеева
Беатрис Хаддад Майя
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