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«Большой шлем»

Сегодня, 16:08

Хаддад Майя вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
Беатрис Хаддад Майя.
Фото Reuters
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя обыграла испанку Сару Соррибес Тормо в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. Хаддад Майя сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17. На счету Соррибес Тормо 4 эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованнх брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале турнира Хаддад Майя сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

Париж (Франция) Турнир

«Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5

Следующий соперник (Тунис, 7)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2023/11/7/
Теннис
Roland Garros
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