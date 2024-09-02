Кудерметова вместе с Хаочин вышла в четвертьфинал парного US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня обыграли британку Хэрриет Дарт и француженку Диан Парри в третьем круге парного US Open — 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час 45 минут. Кудерметова и Хаочин 2 раза подали на вылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале турнира российско-тайваньский дуэт сыграет с первыми «сеяными» Габриэлой Дабровски из Канады и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — Хэрриет Дарт/Диан Парри (Великобритания/Франция) — 6:4, 6:4