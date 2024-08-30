Кудерметова вместе с Хаочин вышли в третий круг US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня обыграли американский дуэт Кармен Корли и Иваны Корли во втором круге Открытого чемпионата США в парном разряде.

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу Кудерметовой и Хаочин, которые за матч 6 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12.

Следующими соперницами российской и тайваньской спортсменок станут британка Хэрриет Дарт и француженка Диан Парри.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — Кармен Корли/Ивана Корли (США, WC) — 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4