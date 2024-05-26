Муте пробился во второй круг «Ролан Гаррос» и может сыграть против Карацева

Французский теннисист Корантен Муте обыграл Николаса Харри из Чили в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 6:0 в пользу француза. Следующим соперником Муте станет представитель Казахстана Александр Шевченко либо россиянин Аслан Карацев, которые сыграют между собой в понедельник, 27 мая. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Первый круг Корантен Муте (Франция) — Николас Харри (Чили, 16) — 6:2, 6:1, 3:6, 6:0