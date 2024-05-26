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«Большой шлем»

26 мая, 23:53

Муте пробился во второй круг «Ролан Гаррос» и может сыграть против Карацева

Алина Савинова
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Французский теннисист Корантен Муте обыграл Николаса Харри из Чили в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 6:0 в пользу француза.

Следующим соперником Муте станет представитель Казахстана Александр Шевченко либо россиянин Аслан Карацев, которые сыграют между собой в понедельник, 27 мая.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Корантен Муте (Франция) — Николас Харри (Чили, 16) — 6:2, 6:1, 3:6, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Ролан Гаррос
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