Муте пробился во второй круг «Ролан Гаррос» и может сыграть против Карацева

26 мая, 23:53
Французский теннисист Корантен Муте обыграл Николаса Харри из Чили в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024.
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 6:0 в пользу француза.
Следующим соперником Муте станет представитель Казахстана Александр Шевченко либо россиянин Аслан Карацев, которые сыграют между собой в понедельник, 27 мая.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Корантен Муте (Франция) — Николас Харри (Чили, 16) — 6:2, 6:1, 3:6, 6:0