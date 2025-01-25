Хелиоваара и Паттен выиграли Australian Open-2025 в парном разряде

Сегодня, 18:54
Финский теннисист Арри Хелиоваара и британец Генри Паттен стали победителями Australian Open-2025 в парном разряде.
В финале турнира они обыграли итальянскую пару Симоне Болелли/Андреа Вавассори — 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3.
35-летний Хелиоваара и 28-летний Паттен выиграли второй совместный турнир «Большого шлема», ранее они побеждали на Уимблдоне-2024. У финского теннисиста также есть победа на US Open-2023 в смешанном парном разряде.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59?900?000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Финал
Арри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 6) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 3) — 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3