Рууд обыграл Руне и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинал турнира «Ролан Гаррос». В четырех сетах он переиграл датчанина Хольгера Руне.

Матч продолжался 2 часа 47 минут.

Норвежец третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В прошлом году он играл в финалах «Ролан Гаррос» и US Open.

За выход в финал «Ролан Гаррос» в этом году Рууд поборется с немцем Александром Зверевым.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3