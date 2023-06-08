Рууд обыграл Руне и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня, 00:16
Норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинал турнира «Ролан Гаррос». В четырех сетах он переиграл датчанина Хольгера Руне.
Матч продолжался 2 часа 47 минут.
Норвежец третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В прошлом году он играл в финалах «Ролан Гаррос» и US Open.
За выход в финал «Ролан Гаррос» в этом году Рууд поборется с немцем Александром Зверевым.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3