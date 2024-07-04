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Сегодня, 20:37

Хромачева и Рахимова одержали победу в первом круге парного Уимблдона

Алина Савинова
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Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова победили представительниц Бразилии Ингрид Гамарру Мартинс и Беатрис Хаддад Майю в первом круге Уимблдона в парном разряде.

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянок.

Во втором круге турнира Хромачева и Рахимова встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — Ингрид Гамарра Мартинс/Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 7:5, 6:3

Теннис
Уимблдон
Ирина Хромачева
Камилла Рахимова
0
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