Хромачева и Рахимова одержали победу в первом круге парного Уимблдона

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова победили представительниц Бразилии Ингрид Гамарру Мартинс и Беатрис Хаддад Майю в первом круге Уимблдона в парном разряде.

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянок.

Во втором круге турнира Хромачева и Рахимова встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — Ингрид Гамарра Мартинс/Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 7:5, 6:3