Хромачева и Рахимова одержали победу в первом круге парного Уимблдона

Сегодня, 20:37
Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова победили представительниц Бразилии Ингрид Гамарру Мартинс и Беатрис Хаддад Майю в первом круге Уимблдона в парном разряде.
Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянок.
Во втором круге турнира Хромачева и Рахимова встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — Ингрид Гамарра Мартинс/Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 7:5, 6:3