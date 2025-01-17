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Сегодня, 12:30

Хромачева за 38 минут вышла во второй круг микста Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с американцем Джексоном Уитроу в первом круге микста Australian Open обыграли австралийцев Дарью и Люк Сэвилл.

Встреча продолжалась 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0. На счету победителей 8 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Хромачева и Уитроу встретятся с Си Сувэй из Тайваня и поляком Яном Зелински.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Джексон Уитроу (Россия/США) — Дарья Сэвилл/Люк Сэвилл (Австралия, WC) — 6:4, 6:0

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