Хромачева за 38 минут вышла во второй круг микста Australian Open

Сегодня, 12:30
Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с американцем Джексоном Уитроу в первом круге микста Australian Open обыграли австралийцев Дарью и Люк Сэвилл.
Встреча продолжалась 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0. На счету победителей 8 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.
Во втором круге Хромачева и Уитроу встретятся с Си Сувэй из Тайваня и поляком Яном Зелински.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Первый круг
Ирина Хромачева/Джексон Уитроу (Россия/США) — Дарья Сэвилл/Люк Сэвилл (Австралия, WC) — 6:4, 6:0