Димитров обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Болгарский теннисист Грегор Димитров обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продлилась 2 часа 55 минут. Хуркач 20 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи возможных. У Димитрова четыре эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейка из восьми.

Димитров в 1/4 финала «Ролан Гаррос» сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Янник Синнер (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария, 10) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3)