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«Большой шлем»

Сегодня, 08:54

Хуркач обыграл Грикспура в первом круге Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Польский теннисист Хуберт Хуркач победил нидерландца Таллона Грикспура в первом круге Australian Open-2025 — 7:5, 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

В следующем круге поляк встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 18) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 7:5, 6:4, 6:4

Хольгер Руне (Дания) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4

Тэйлор Фритц (США) — Джексон Бруксби (США) — 6:2, 6:0, 6:3

Кристиан Гарин (Чили, Q) - Борна Чорич (Хорватия) - 7:5, 6:1, 6:2

Лернер Тин (США, Q) - Камило Уго Карабельи (Аргентина) - 4:6, 7:6 (7:3), 6:3, 5:7, 6:4

Миомир Кецманович (Сербия) - Душан Лайович (Сербия) - 7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3

Габриэль Диалло (Канада) - Лука Нарди (Италия) - 6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 5:7, 6:1, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3

 

Теннис
Хуберт Хуркач
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