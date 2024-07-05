Хуркач — о травме колена: «Мне потребуется время, чтобы восстановиться»

Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился информацией о состоянии колена, которое он травмировал в матче второго круга Уимблдона с французом Артуром Фисом.

На тай-брейке четвертого сета спортсмен брал медицинскую паузу. Поляк вернулся в игру, но с трудом двигался по корту и в итоге снялся на матчболе соперника.

«Я прошел первый медицинский осмотр. Мне потребуется время, чтобы восстановиться и завершить дальнейшие обследования дома, в Польше. Мы с командой как можно скорее сообщим вам новую информацию. Спасибо всем за поддержку», — написал Хуркач в своих соцсетях.

27-летний поляк является полуфиналистом Уимблдона 2021 года. Всего за карьеру он выиграл 12 турниров ATP (из них восемь — в одиночном разряде).