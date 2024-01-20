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«Большой шлем»

Сегодня, 08:50

Хуркач сыграет с Казо в четвертом круге Australian Open

Руслан Минаев
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Поляк Хуберт Хуркач победил француза Уго Умбера в третьем круге Australian Open.

Матч длился 2 часа 49 минут и завершился победой 9-й ракетки мира — 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:3.

Обладатель уайлд-кард Артур Казо победил 28-го сеянного Таллона Грикспура (Нидерланды) — 6:3, 6:3, 6:1.

Хурка и Казо встретятся в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Уго Умбер (Франция, 21) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:3

Артур Казо (Франция, WC) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28) — 6:3, 6:3, 6:1

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Хуберт Хуркач
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