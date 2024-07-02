Хуркач вышел во второй круг Уимблдона

Польский теннисист Хуберт Хуркач в первом круге Уимблдона обыграл Раду Албота из Молдавии со счетом 5:7, 6:4, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. На счету 27-летнего поляка 24 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге седьмая ракетка мира встретится с победителем матча Артур Филс (Франция) — Доминик Штрикер (Швейцария).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 5:7, 6:4, 6:3, 6:4

Хауме Мунар (Испания) — Билли Харрис (Великобритания, WC) — 6:4, 6:4, 3:6, 6:3

Алексей Попырин (Австралия) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4

Есихито Нисиока (Япония) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:2, 7:6 (8:6), 2:6, 6:3

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