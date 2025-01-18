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Сегодня, 05:02

Свентек обыграла Радукану на Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Польская теннисистка Ига Свентек переиграла британку Эмму Радукану в третьем круге Australian Open — 6:1, 6:0.

Матч продолжался 1 час 11 минут. 23-летняя полька совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет и 4 двойные ошибки.

Следующая соперница Свентек определится в матче Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристьян (Румыния).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:0

Теннис
Australian Open
Ига Свентек
Эмма Радукану
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