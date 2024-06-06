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Сегодня, 14:30

Ига Свентек — Коко Гауфф: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Свентек сыграет с Гауфф в 1/2 финала «Ролан Гаррос» 6 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Ига Свентек.
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира из Польши Ига Свентек сыграет с американской теннисисткой Коко Гауфф в 1/2 финала «Ролан Гаррос» 6 июня. Матч состоится на корте Филиппа Шатрие в Париже (Франция). Он начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Свентек — Гауфф можно будет бесплатно и в прямом эфире в профильных сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

На сайте «СЭ» проходит текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий матчей 12-го игрового дня Открытого чемпионата Франции-2024.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 23-летняя Свентек победила представительницу Чехии Маркету Вондроушову в двух сетах — 6:0, 6:2, а 20-летняя Гауфф обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер (4:6, 6:2, 6:3).

Теннис: новости и обзоры матчей, расписание турниров и календарь игр, актуальная статистика на сайте «СЭ».

Теннис
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Кори Гауфф
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