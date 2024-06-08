Свентек — после победы над Паолини: «Не терпится вернуться на «Ролан Гаррос»

Полька Ига Свентек прокомментировала победу в финале «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира обыграла итальянку Ясмин Паолини в матче за титул — 6:2, 6:1.

После игры Свентек обратилась к сопернице, поблагодарив ее за матч и отметив, что Паолини может многого добиться на грунте.

«Ясмин, я знаю, что ты говоришь по-польски (мать Паолини наполовину полька. — Прим. «СЭ»), но скажу по-английски, чтобы все поняли. Поздравляю с потрясающим турниром. Ты очень впечатлила меня своей игрой в эти две недели», — сказала теннисистка после игры.

Свентек также поблагодарила свою команду и семью.

«Без них меня бы здесь не было. Вы проводите со мной так много времени, и это непросто. Потрясающе здесь находиться — я обожаю это место, и каждый год мне не терпится сюда вернуться», — сказала полька.

Первая ракетка мира стала победительницей Открытого чемпионата Франции в четвертый раз за последние пять лет. Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах «Большого шлема».

Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.