Свентек о победе над Вондроушовой: «Сегодня все прошло без приключений»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

В 1/4 финала полька обыграла чешку Маркету Вондроушову в двух сетах — 6:0, 6:2.

«Сегодня все прошло без приключений. Я довольна, что сохранила сосредоточенность — и то иногда бывает, что я работаю на максимуме, но иногда сбавляю обороты. Но сегодня я играла в свой теннис — что бы ни делала Маркета. У меня было ощущение, что все получается», — сказала Свентек после матча.

В полуфинале Свентек встретится с американкой Коко Гауфф.