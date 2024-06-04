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Сегодня, 15:30

Свентек победила Вондроушову и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Ига Свентек.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:0, 6:2.

Свентек ни разу не подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Спортсменка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных. У Вондроушовой четыре двойные ошибки, чешская теннисиста не смогла реализовать единственный брейк-пойнт в матче.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Свентек сыграет с американкой Коко Гауфф (3-я ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 6:0, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/3/
Ролан Гаррос
Ига Свентек
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