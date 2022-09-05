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«Большой шлем»

5 сентября, 23:27

Свентек обыграла Нимайер и вышла в четвертьфинал US Open

Алексей Еремин
Ига Свентек.
Фото USA Today Sports

Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла немецкую теннисистку Юлию Нимайер в четвертом круге US Open в Нью-Йорке со счетом 2:6, 6:4, 6:0.

Игра длилась 2 часа и 24 минуты. Свентек сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Нимайер — 5 эйсов, 13 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке 21-летняя польская теннисистка встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Нимайер (Германия) — 2:6, 6:4, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2022/11/7/
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Ига Свентек
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