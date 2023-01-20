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Сегодня, 13:19

Свентек о матче с Рыбакиной: «Она сильная теннисистка. Подача ей очень много дает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от матча с Еленой Рыбакиной в 1/8 финала Australian Open-2023.

«Она очень сильная теннисистка. Мы с ней вместе играли в юниорах, и я знала, что она двигается в правильном направлении. Подача ей очень много дает. Тактически я пока не подготовлена. Уверена, что тренер подготовит для меня советы. Посмотрим. Сегодня я об этом не думаю», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Также польская теннисистка вспомнила матч с Рыбакиной в юниорах.

«Мы играли в финале Trofeo Bonfiglio на грунте. Я проиграла. Помню, что очень переживала, потому что матч показывали в интернете. Из-за этого не могла сосредоточиться. Сейчас это кажется такой странной историей. Я не знаю, кто на меня смотрит. Это интернет. Он огромный», — рассказала Свентек.

Матч между Рыбакиной и Свентек состоится в ночь на 22 января. Счет в личных встречах 1:0 в пользу польской теннисистки.

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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