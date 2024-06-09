Свентек — о четырех титулах на «Ролан Гаррос»: «Я уже достигла гораздо большего, чем ожидала»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала четыре своих титула на «Ролан Гаррос». В 2024 году в финале турнира «Большого шлема» она обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:2, 6:1).

«Я уже достигла гораздо большего, чем ожидала и стремилась. Я все делаю постепенно и наслаждаюсь каждым матчем и каждым титулом. Моя цель — стать лучше как игрок. И мне кажется, я стала лучше, чем в прошлом году. Я этим горжусь», — приводит слова Свентек The Tennis Letter.

23-летняя теннисистка выиграла третий «Ролан Гаррос» подряд. Это пятый титул Свентек на «Больших шлемах».