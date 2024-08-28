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Сегодня, 11:39

Свентек: «Рахимова провоцировала меня на совершение ошибок»

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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над россиянкой Камиллой Рахимовой на старте US Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

«Я довольна. Первые раунды никогда не бывают простыми. Очевидно, что я хочу кое-что улучшить и немного приспособиться, чтобы совершать меньше ошибок. Рада, что вышла во второй круг. Чувствую, что допустила много ошибок, потому что моя соперница провоцировала меня на это. Я была сосредоточена на себе», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата США Свентек сыграет против представительницы Японии Ены Шибахары (217-я ракетка мира).

В прошлом году победительницей US Open в одиночном разряде стала Коко Гауфф.

Теннис
US Open
Ига Свентек
Камилла Рахимова
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