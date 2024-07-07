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Свентек: «Я позволила Путинцевой вернуться в игру во втором сете, а этого делать не стоило»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение от представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (6:3, 1:6, 2:6) в третьем круге Уимблдона.

«По-моему, не все зависит только от одного человека. Мы буквально играем теннисный матч. Поэтому и моя игра тоже влияет. Я позволила ей вернуться в игру во втором сете, а этого делать не стоило. Еще я ошибалась. Но, конечно, она воспользовалась своим шансом», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Свентек проиграла впервые с середины апреля 2024 года. У 23-летней теннисистки прервалась серия из 21 победы подряд.

В четвертом круге Уимблдона Путинцева сыграет с Еленой Остапенко (Латвия).

Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
Юлия Путинцева
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