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Сегодня, 17:21

Свентек разгромила Паолини в финале «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Ига Свентек.
Фото AFP
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Полька Ига Свентек обыграла итальянку Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 10 минут. Первая ракетка мира сделала за игру 1 эйс и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У 15-й ракетки мира — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже.

Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах «Большого шлема».

Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 6:2, 6:1

Источник: Сетка Ролан Гаррос
Теннис
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Ясмин Паолини
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