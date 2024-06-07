Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек и итальянка Ясмин Паолини сыграют в финале турнира серии «Большого шлема» Roland Garros в женском одичночном разряде в субботу, 8 июня. Время начала матча — 16:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция женского финала «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Представительница Польши в четвертый раз подряд вышла в финал «Ролан Гаррос». На пути к решающему матчу она провела шесть матчей и выбила из розыгрыша француженку Жанжан, японку Осаку, чешку Боузкову, россиянку Потапову, чешку Вондроусову и американку Гауфф, проиграв лишь один сет.

Паолини на «Ролан Гаррос» за шесть матчей выбила из розыгрыша австралийку Сэвилл, американку Баптист, канадку Андрееску, россиянку Аванесян, казахстанку Рыбакину и еще одну россиянку Мирру Андрееву. Жасмин впервые будет играть в решающем поединке турнира «Большого шлема».

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».