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Сегодня, 00:11

Куницын: «В мужской части «Ролан Гаррос» открытием стал Павел Котов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер мужской сборной России Игорь Куницын считает, что российский теннисист Павел Котов стал главным открытием «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

«В мужской части открытием стал Павел Котов, он обыграл двух сильных соперников, проиграл только Синнеру. Даня Медведев дошел до четвертого круга, и это его второй результат на Roland Garros. К сожалению, Андрей Рублев и Карен Хачанов рано вылетели и не смогли сыграть, как нам того хотелось бы.

Лучше всех, безусловно, выступила Мирра Андреева. Она здорово играла не только в одиночке, но и в паре с Верой Звонаревой. Думаю, если бы матчи в одиночке и паре не накладывались друг на друга, то они вполне могли выиграть», — цитирует ТАСС Куницына.

Источник: https://tass.ru/sport/21069551
Теннис
Ролан Гаррос
Игорь Куницын
Павел Котов
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