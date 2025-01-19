Алькарас рассказал, с какими мыслями подходит к матчу против Джоковича на Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями в преддверии матча против серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2025.

«Я стараюсь не думать об этом. Если прокручивать в голове все то, что он сделал в теннисе, я бы не смог играть. Я имею в виду 24 титула в турнирах «Большого шлема», наибольшее количество недель, проведенных в статусе первой ракетки мира, — он побил почти все рекорды. Я стараюсь просто сосредоточиться на том, чтобы победить его. Я знаю свои сильные стороны, знаю, что могу хорошо сыграть против него, могу победить его, так что это все, о чем я думаю. Все игроки так мыслят, когда встречаются с Новаком. Нужно просто играть и верить в себя», — цитирует испанца Sportskeeda.

В четвертом круге Алькарас встречался с британцем Джеком Дрейпером, который снялся после поражений в первых двух сетах (5:7, 1:6). Джокович на этой стадии победил чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).