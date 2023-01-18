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Надаль: «Думал о завершении карьеры. В матче против Макдональда я не мог ни бить слева, ни бежать»

Надаль заявил, что думал о завершении карьеры
Ана Горшкова
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что думал о завершении карьеры.

Во втором круге Australian Open 36-летний спортсмен проиграл американцу Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7). Во втором сете он стал испытывать боль в левом бедре.

«Я думал о завершении карьеры. Я не мог в этом матче ни бить слева, ни бежать, но я хотел закончить его. Я не спрашивал свою команду, должен ли я сняться и закончить все это... Я достаточно взрослый, чтобы принимать решения! Не хотел сниматься в качестве действующего чемпиона. Старался изо всех сил до конца. Я не чувствовал себя ограниченным или травмированным, приезжая на этот турнир и никогда не мог представить себе такой сценарий», — заявил Надаль на пресс-конференции.

Надаль является действующим чемпионом Australian Open. В 2022 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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Теннис
Australian Open
Рафаэль Надаль
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