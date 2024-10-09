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«Большой шлем»

9 октября, 16:37

Источник: на Уимблдоне-2025 электронная система заменит линейных судей

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Организаторы Уимблдона в 2025 году откажутся от привлечения линейных судей в пользу искусственного интеллекта, сообщает The Times.

Отмечается, что автоматизированная система будет установлена на всех 18 игровых кортах. До сих пор на Уимблдоне требовалось порядка 300 судей на линии в возрасте от 18 до 80 лет для обслуживания более 650 матчей в течение двух недель.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сообщала, что электронная система будет внедрена на всех турнирах с 2025 года.

Уимблдон

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