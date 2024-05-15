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Сегодня, 15:10

Источник: Надаль выступит на «Ролан Гаррос-2024»

Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит на «Ролан Гаррос-2024», сообщает Diario AS.

На следующей неделе экс-первая ракетка мира прилетит во Францию с целью начать тренировки на грунтовом покрытии.

Ранее 37-летний Надаль сомневался в своем участии на «Ролан Гаррос» после поражения от поляка Хуберта Хуркача во втором круге «Мастерса» в Риме.

Турнир «Большого шлема» состоится с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.

Теннис
Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль
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