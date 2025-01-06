Синнер: «Иметь в своем окружении людей, которых мы любим, гораздо важнее, чем выигрывать трофеи»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер оценил свои шансы защитить титул на Australian Open в этом году.

«Возвращение на турнир в качестве действующего чемпиона — это особое чувство, которое невозможно сравнить ни с чем. Я с нетерпением жду начала турнира и хочу посмотреть, как справлюсь с этой задачей, — приводит слова Синнера Ubitennis.

При этом спортсмен отметил, что есть вещи гораздо важнее завоевания трофеев.

«Я стараюсь окружать себя людьми, которым действительно доверяю. Моя тетя была таким человеком. Иметь в своем окружении людей, которых мы любим, гораздо важнее, чем выигрывать трофеи», — добавил он.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024 Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева. Всего на счету 23-летнего итальянца две победы в турнирах «Большого шлема».

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».