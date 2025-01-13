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Допинг

Сегодня, 12:59

Синнер — о допинговом деле Харри: «Если в правилах есть проблемы, то это не моя вина»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на слова чилийца Николаса Харри по поводу различий в их допинг-делах.

Отбывший 11-месячную дисквалификацию после положительной допинг-пробы из-за загрязненных витаминов Харри заявил, что хотел бы получить такую же поддержку, какая есть у итальянца.

«Я не знаю подробностей его дела. Мне трудно сказать, что бы ни случилось. Но я могу сказать, что мы получали одинаковое отношение. Если в правилах есть какие-то вопросы или проблемы, то это не моя вина, понимаете? Конечно, мне очень жаль игроков, которые проходят через такие вещи», — заявил Синнер на пресс-конференции на Открытом чемпионате Австралии.

В понедельник, 13 января, Синнер победил Харри в первом круге Australian Open-2025 (7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1).

Ранее стало известно, что слушания в CAS по апелляции ВАДА по допинговому делу Синнера состоятся в апреле. В марте 2024 года 23-летний итальянец сдал два положительных допинг-теста на запрещенное вещество клостебол, но был признан невиновным по решению независимого трибунала ITIA. ВАДА подало апелляцию в CAS на вердикт ITIA и заявило, что будет добиваться дисквалификации первой ракетки мира.

Теннис
Янник Синнер
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