Ивашко проиграл Де Минауру в первом круге «Ролан Гаррос»

Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в первом круге «Ролан Гаррос» — 1:6, 7:5, 1:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Ивашко сделал 2 эйса, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Де Минаура 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 21.

Во втором круге соперником австралийца станет Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 18) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:1, 5:7, 6:1, 6:3