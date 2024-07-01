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Сегодня, 15:40

Кафельников назвал причину исторически неудачного выступления россиян на Уимблдоне

Зарина Халимхонова
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Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» назвал причину исторически неудачного выступления россиян на Уимблдоне.

«Единственный турнир, который не дался мне — Уимблдон. Он не поддается многим нашим теннистам из-за травяного покрытия. В этом особенность турнира. Не знаю, в чем сложность, но все сугубо индивидуально. От предстоящего турнира жду хороших результатов», — сказал Кафельников «СЭ».

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля.

Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Мирра Андреева. Матч Медведева, Соболенко снялась. Онлайн-трансляция Уимблдона

Теннис
Уимблдон
Евгений Кафельников
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