Кафельников назвал причину исторически неудачного выступления россиян на Уимблдоне

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» назвал причину исторически неудачного выступления россиян на Уимблдоне.

«Единственный турнир, который не дался мне — Уимблдон. Он не поддается многим нашим теннистам из-за травяного покрытия. В этом особенность турнира. Не знаю, в чем сложность, но все сугубо индивидуально. От предстоящего турнира жду хороших результатов», — сказал Кафельников «СЭ».

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля.