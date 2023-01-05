Кафельников назвал прогнозируемым допуск россиян до участия в Australian Open

Олимпийский чемпион и победитель Roland Garros Евгений Кафельников назвал ожидаемым решение допустить российских и белорусских теннисистов до участия в Australian Open.

Спортсмены смогут выступить на турнире в нейтральном статусе.

«Я доволен решением Федерации тенниса Австралии отказать отстранять наших теннисистов. Это было в какой-то степени прогнозируемо, поскольку мы все видим, насколько сильно развит профсоюз в ATP и WTA.

Там девиз «Один за всех и все за одного» работает так же четко, как и в других видах спорта. Такое решение было вполне ожидаемо, а мы все бескрайне рады тому, что белорусские и российские теннисисты выступят на Australian Open в этом году», — приводит Sport24 слова Кафельникова.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января.