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Сегодня, 14:46

Кафельников назвал прогнозируемым допуск россиян до участия в Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и победитель Roland Garros Евгений Кафельников назвал ожидаемым решение допустить российских и белорусских теннисистов до участия в Australian Open.

Спортсмены смогут выступить на турнире в нейтральном статусе.

«Я доволен решением Федерации тенниса Австралии отказать отстранять наших теннисистов. Это было в какой-то степени прогнозируемо, поскольку мы все видим, насколько сильно развит профсоюз в ATP и WTA.
Там девиз «Один за всех и все за одного» работает так же четко, как и в других видах спорта. Такое решение было вполне ожидаемо, а мы все бескрайне рады тому, что белорусские и российские теннисисты выступят на Australian Open в этом году», — приводит Sport24 слова Кафельникова.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-05-kafelnikov-o-dopuske-rossiyan-na-australian-open-eto-bylo-prognoziruyemo
Теннис
Australian Open
Евгений Кафельников
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Депутат Свищев об Australian Open: «Выступление под нейтральным статусом — лучше, чем неучастие»